Таллин, 20 июля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. За подачу жалобы в Комиссию по потребительским спорам Эстонии будет взиматься госпошлина в размере 15 евро, сообщили радионовости ERR. Новая мера вступит в силу с июня 2023 года.

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Введение платы за подачу жалобы предусмотрено поправками в законодательство, разработанными министерством экономики и коммуникаций страны.

В качестве оправдания данной меры отмечается, что в случае вынесения решения в пользу потребителя недобросовестный продавец будет обязать компенсировать ему не только ущерб, но и госпошлину.

В Торгово-промышленной палате Эстонии назвали «символической суммой» 15 евро для разрешения спора.

«Недобросовестный продавец должен будет вернуть вам эту символическую сумму, то есть в перспективе потребитель ничего не теряет. Это делается для того, чтобы обращения в комиссию были более продуманными и обоснованными, и тем более не злонамеренными», — сообщила юрист Торгово-промышленной палаты Эстонии Мерике Коппель.

В 2021 году в госкомиссию по потребительским спорам Эстонии поступило 2 500 жалоб, из которых было удовлетворено лишь 789, то есть чуть более 30%.