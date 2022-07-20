Москва, , 16:45 — REGNUM Во время своего выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» президент России Владимир Путин извинился за свой кашель, пояснив, что во время его визита в Тегеран, который состоялся накануне, кондиционер «шуровал как следует».

Владимир Путин Kremlin.ru

«Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38. А «кондишн» там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», — сказал он после того, как немного покашлял вначале своей фразы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин рассказал, что то, что Канада так долго не хотела возвращать турбину для газопровода «Северный поток» связано с тем, что Оттава хочет выйти на рынок Европы со своими энергетическими ресурсами, а не со спецоперацией Вооружённых сил РФ по денацификации Украины.