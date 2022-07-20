Москва, , 16:43 — REGNUM Законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на приобретение автомобиля, разработали депутаты Госдумы от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

«Сегодня материнский капитал можно направлять на улучшение жилищных условий и образование детей, мы же предлагаем расширить возможности использовать маткапитал и разрешить тратить эти средства на покупку автомобиля. Естественно, он должен быть новым и произведён в нашей стране», — сказал Миронов.

Он напомнил, что на сегодняшний день размер маткапитала составляет 524,5 тыс. рублей на первого и 693 тыс. рублей, если в семье появился второй ребёнок.

Законопроект направлен в правительство России для получения официального отзыва.