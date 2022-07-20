Йошкар-Ола, 20 июля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 20 июля выздоровели с начала пандемии 43 680 жителей республики, за последние сутки выписаны три человека после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Врач в Красной зоне

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 844 случая заражения коронавирусом, из них восемь — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона не госпитализирован ни один пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 пять человек.