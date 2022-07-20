Ижевск, , 16:35 — REGNUM В Ижевске на проезде Копровом произошел прорыв трубы надземной теплотрассы. Фотографии и видеозаписи инцидента публикуют жители города в сообществе ИГГС (Ижевск где гай стоят) в социальной сети.

Прорыв теплотрассы в Ижевске vk.com/izhevskgdegaistoyat

Струи воды и пара бьют по обочине дороги, а также на проезжую часть в сторону Воткинского шоссе. Пользователи отмечают, что движение затруднено.

В комментариях представитель Удмурсткого филиала ПАО «Т Плюс» пояснил, что повреждение трубопровода возникло в ходе плановых гидравлических испытаний магистральной теплосети от Ижевской ТЭЦ-2. В настоящее время специалисты перекрывают поврежденный участок трубы. Подчеркивается, что происшествия не скажется на горячем водоснабжении жителей города, на период гидравлических испытаний снабжение горячей водой проводится по резервной линии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани 18 июля ограничили движение по улице Ленина из-за аварии на сети холодного водоснабжения.

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