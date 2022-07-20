Рига, , 16:33 — REGNUM

Вода PellissierJP

Инспекция здравоохранения обнаружила фекальное загрязнение в зоне купания на рижском пляже Луцавсале, запрет на купаниерешено продлить. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

Сообщается, что после попадания нечистот из столичной водоканализации в реку Даугаву пляжи в Риге и в ее окрестностях заметно опустели, несмотря на то, что запрет на купание на них был снят во вторник, 19 июля.

Начальник отдела здоровья окружающей среды Инспекции здравоохранения Латвии Нормунд Кадикис признал, что на пляже Луцавсале результаты анализов 14 июля показали масштабное микробиологическое загрязнение.

Купание в таком водоеме может быть особенно опасно для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Теперь следует дождаться повторных анализов. Если все будет в порядке, в ближайшее время на пляже Луцавсалы разрешат купаться, отметило издание.