Узловой модуль «Причал» отправится к МКС в конце ноября
Москва, 1 августа, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Старт грузового корабля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» к Международной космической станции назначен на 24 ноября 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.
Специалисты РКК «Энергия» завершили технологические испытания узлового модуля 31 июля. В этот же день модуль был отправлен на космодром «Байконур» для предполётной подготовки.
Пуск пройдёт посредством ракеты-носителя «Союз-2.1». Модуль будет доставлен на МКС в составе грузового корабля «Прогресс М-УМ».
«Причал» будет состыкован с новым российским лабораторным модулем МКС «Наука». Он будет использоваться для приёма кораблей доставки.
Узловой модуль оснащён портами для приёма как пилотируемых кораблей «Союз», так и грузовых «Прогресс». Один из стыковочных узлов является трансформируемым.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Роскосмосе объявили о завершении интеграции нового модуля «Наука» в состав российского сегмента МКС.