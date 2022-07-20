Москва, 1 августа, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Старт грузового корабля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» к Международной космической станции назначен на 24 ноября 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Commons.wikimedia.org Стыковка корабля «Союз» с МКС

Специалисты РКК «Энергия» завершили технологические испытания узлового модуля 31 июля. В этот же день модуль был отправлен на космодром «Байконур» для предполётной подготовки.

Пуск пройдёт посредством ракеты-носителя «Союз-2.1». Модуль будет доставлен на МКС в составе грузового корабля «Прогресс М-УМ».

«Причал» будет состыкован с новым российским лабораторным модулем МКС «Наука». Он будет использоваться для приёма кораблей доставки.

Узловой модуль оснащён портами для приёма как пилотируемых кораблей «Союз», так и грузовых «Прогресс». Один из стыковочных узлов является трансформируемым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Роскосмосе объявили о завершении интеграции нового модуля «Наука» в состав российского сегмента МКС.