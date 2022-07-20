Москва, , 16:29 — REGNUM В Администрации президента РФ считают в корне неверным мнение Белого дома о якобы увеличивающейся «изоляции» России в мире. Об этом 20 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Не согласны. Это в корне неверная оценка (Белого дома — ред.)», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что вывод о якобы «изоляции» России после поездки президента РФ Владимира Путина в столицу Ирана на трехсторонний саммит глав государств — участников «астанинского» формата по урегулированию в Сирии, сделал Белый дом.