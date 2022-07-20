Запорожье, Украина, 20 июля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Попытку атаки Запорожской АЭС с помощью беспилотников предприняли 20 июля вооружённые украинские формирования. Об этом 20 июля написал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Ударные беспилотники террористов Зеленского атаковали Запорожскую АЭС», — указал он в своём сообщении.

Также Рогов уточнил, что ВСУ пытались нанести удар по территории атомной электростанции и подчеркнул, что с самой АЭС «все хорошо».

При этом член главного совета администрации Запорожской области добавил, что украинские беспилотники были снабжены боеголовками с массой взрывчатого вещества, которая исчисляется в килограммах в тротиловом эквиваленте.

«Террористическое образование УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова — ред.) должно быть уничтожено!», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли из артиллерии город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР).