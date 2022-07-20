Рига, 20 июля, 2022, 16:24 — ИА Регнум.

Elitefon.ru Почта. Письма

ГАО «Латвийская почта» (Latvijas pasts) готовится повысить тариф на письменную корреспонденцию — письма, открытки, мелкие пакеты — в среднем на 13%, а тариф на почтовые посылки - на 7%. Об этом говорится в пресс-сообщении предприятия.

«Высокие показатели общей инфляции как в Латвии, так и на международном уровне, и особенно резкое повышение тарифов на энергоресурсы, что увеличивает как трансграничные, так и местные транспортные расходы, существенно угрожают возможности Latvijas pasts в полной мере выполнять свои обязательства при сохранении нынешних тарифов», — пояснили свое решение представители компании.

Latvijas pasts разработала и представила в Комиссию по регулированию общественных услуг новый тарифный проект. Планируется, что новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года.