Таллин, , 16:21 — REGNUM

АЗС VerNick

Является крайне странной и подозрительной ситуация, при которой на всех крупных автозаправочных станциях Эстонии разных фирм тарифы практически одинаковые до евроцента и никто не пытается предложить лучшую цену. Об этом глава сети универмаговA1000 Market Тармо Лауринг заявил порталу новостей гостелерадиовещания страны ERR.

«В других странах цены как между сетями, так и среди автозаправочных станций существенно различаются. В Эстонии же топливо везде одинаково дорогое, и, к сожалению, Латвия является практически единственным конкурентом на нашем топливном рынке», — отметил он.

Лауринг добавил, что подобная ситуация является «аномалией» в условиях рыночных отношений и открытого рынка: «Маржа, требуемая от обычного потребителя, по-прежнему очень высока, а конкуренции на самом деле нет».

По его мнению, даже Департаменту конкуренции сложно выявить сговор между сетями АЗС в Эстонии: «Картельный сговор — это довольно скрытая форма преступности, которую сложно выявить».

Лауринг также критически высказался о предложении Союза топливных фирм Эстонии к государству снизить акциз на топливо: «Я полностью согласен с экономическим аналитиком Райво Варе в том, что, глядя на текущую ценовую политику, продавцы топлива просто сообща прикарманят эти деньги».