Москва, 20 июля 2022, 16:17 — REGNUM Федеральное информационное агентство ИА REGNUM за годы своей работы достигло «огромных высот», в том числе в Чувашии, где выступило инициатором ряда проектов. Об этом заявил 20 июля в Москве глава Чебоксар Олег Кортунов, поздравляя сотрудников агентства с 20-летием со дня создания ИА REGNUM.
Руководитель чувашской столицы вручил благодарственные письма, в которых отмечается, что «без кропотливого ежедневного труда» коллектива ИА REGNUM «невозможно развитие и процветание нашей Родины», подчеркнув, что за 20 лет «эффективной работы сделано немалое». Говоря о Чувашии, одним из »самых важных моментов» глава Чебоксар назвал публикацию материалов о строительстве Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, которые возводились в республике в первые годы Великой Отечественной войны.
За два десятилетия ИА REGNUM реализовало в Чувашии ряд проектов. Один из значимых — народный проект «Улицы Нового города», в рамках которого в 2008 году чебоксарцы предлагали свои наименования улиц строящегося микрорайона. Проект реализован по инициативе ИА REGNUM совместно с администрацией Чебоксар. Первой улицей стала Стартовая, запустив тем самым отсчёт общественной истории микрорайона и в целом Нового города, который эволюционным путём должен объединить Чебоксары с городом-спутником Новочебоксарском — в противовес категоричному народному «нет» новочебоксарцев на референдуме.
Самым масштабным и значимым проектом ИА REGNUM является проект об истории строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, который начался в Чувашии в 2015 году по инициативе главного редактора информационного агентства, кандидата исторических наук Модеста Колерова. История возведения рубежей обороны (они строились во время Великой Отечественной войны в 1941–1942 годах для защиты Родины в случае взятия Москвы) вошла в федеральную повестку благодаря самой теме, вовлечённости региональных властей и лично главы Чувашии Олега Николаева. Для республики эта тема вошла в контекст учреждённого президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2020 года звания «Город трудовой доблести». Указом Олега Николаева 2021 год был объявлен в республике Годом строителей Сурского рубежа и Казанского обвода.
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