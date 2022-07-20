Таллин, , 16:17 — REGNUM

Эстония © ИА REGNUM

Эстония будет продолжать вести активную антироссийскую политику, требуя все более жестких санкций и не позволяя политикам Евросоюза «уйти на летние каникулы» в этом вопросе. Об этом вступивший в должность министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил местному радио Vikkerraadio.

Он подчеркнул, что его главной целью на посту министра будет поддержка Украины в военном противостоянии России и содействие поражению России. По прочим вопросам политик воздержался от высказывания четких позиций.

«Цель внешней политики Эстонии, наша жизненно важная цель номер один, номер два, номер три, заключается в том, что Россия должна проиграть. Для этого России с помощью западного сообщества надо сломить хребет с точки зрения экономики и безопасности», — отметил Рейнсалу.

Поэтому, по его словам, необходимо усилить разъяснительную работу, чтобы украинский вопрос не исчезал из поля зрения западной общественности и, по возможности, попытаться еще больше усилить давление на Россию.

«Самое главное сейчас, особенно в летней ситуации, когда в западных странах начнется общий августовский сезон отпусков, сильно и интенсивно поддерживать внимание к этим вопросам и предлагать решения для более сильных шагов», — заявил министр.

Рейнсалу подчеркнул, что, по его мнению, нынешних санкций в отношении России недостаточно.

Комментируя недавнее заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в социальных сетях, в котором он исключил седьмой пакет санкций в отношении России и потребовал заключить мир на Украине, Рейнсалу подверг позицию официального Будапешта острой критике: «Во время этого кризиса невозможно говорить уклончиво, даже в дипломатическом межгосударственном контексте. И мой сигнал заключается в том, что такой ход мыслей не уместен. Мир наступит не тогда, когда конфликт закончится, а когда его закончат. А его закончат тогда, когда экономический хребет России будет сломлен».