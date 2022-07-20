Лондон, , 16:16 — REGNUM Своё последнее выступление в парламенте на посту премьер-министра Великобритании закончил цитатой из известного американского фильма «Терминатор 2: Судный день» ранее подавший в отставку с этой должности Борис Джонсон. Его слова 20 июля приводит телеканал Sky News.

Арнольд Шварценеггер в роли доброго Терминатора Цитата из к/ф «Терминатор 2: Судный день». Реж. Джеймс Кэмерон. 1991. США

«Я бы хотел поблагодарить вас, господин спикер, поблагодарить всех прекрасных сотрудников палаты общин, поблагодарить всех моих друзей и коллег, моего досточтимого друга напротив (лидера находящейся в оппозиции партии британских лейбористов — ред.), словом — поблагодарить всех. И hasta la vista, baby», — сказал он в своей последней речи на посту главы правительства Британии.

Эта фраза Джонсона вызвала бурные аплодисменты со стороны его коллег по консервативной партии.

Отметим, эту фразу можно перевести, как «до встречи, детка», и она стала крылатой после фильма «Терминатор 2: Судный день», где её говорит робот Терминатор, которого сыграл актёр Арнольд Шварценеггер. Эти слова занимают 76-е место в списке 100 наиболее известных цитат из произведённых в США фильмов за 100 лет по версии Американского института киноискусства.