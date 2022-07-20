Нижний Новгород, 20 июля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 106 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 412 762 человека на 20 июля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Красная зона

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 14 жителей области, накануне в больницы попали 26 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 425 310 случаев заражения коронавирусом, из них 73 — за минувшие сутки. 11 591 человек скончался от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне среди пациентов с COVID-19 в регионе летальных случаев не регистрировалось, за минувшие сутки скончались два жителя области.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в области было выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 66 жителей региона.