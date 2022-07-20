Воронеж, , 16:08 — REGNUM В Воронежской области 20 июля выявлены 125 пациентов с коронавирусом — на 11 больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы 16 человек. Всего на территории региона выявлено 390 тыс. 783 положительных результата исследования.

381 тыс. 163 человека выписаны после курса лечения, в том числе 133 — за последние сутки.

За весь период скончались 8 тыс. 354 человека. Подтвержден один новый летальный случай.