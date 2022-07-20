Воронеж, 20 июля 2022, 16:08 — REGNUM В Воронежской области 20 июля выявлены 125 пациентов с коронавирусом — на 11 больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
За сутки госпитализированы 16 человек. Всего на территории региона выявлено 390 тыс. 783 положительных результата исследования.
381 тыс. 163 человека выписаны после курса лечения, в том числе 133 — за последние сутки.
За весь период скончались 8 тыс. 354 человека. Подтвержден один новый летальный случай.