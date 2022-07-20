Нижний Новгород, 20 июля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. На Горьковском автозаводе для сотрудников ввели обязательный масочный режим. Об этом сообщили в пресс-службе «Группы ГАЗ».

Sev.gov.ru Масочный режим

Кроме того, возвращаются противоэпидемические меры в виде социальной дистанции и термометрии при входе на предприятие.

В компании пояснили, что такое решение принято на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране и мире, а также в связи с появлением новых штаммов коронавируса.

При этом в настоящее время на предприятии регистрируется минимальное число заболевших, и данные меры являются профилактическими.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории России выявлены первые подтверждённые случаи заражения подвидом штамма коронавируса «Омикрон» BA.2.75, который известен как «кентавр». Пятеро заразившихся указанным подвидом штамма «Омикрон» были выявлены в Москве, заболевание у них проходит в лёгкой форме и никто не госпитализирован.

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