Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Уголовное дело о публичном оправдании терроризма, возбужденное в отношении петербургского блогера Юрия Хованского, прекращено, сообщили 20 июля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Юрий Хованский KirillSorokin

«2-й Западный окружной военный суд на базе 1-го Западного окружного суда уголовное дело, уголовное преследование в отношении Хованского прекратил, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — сообщили в ОПС.

Суд также постановил отменить Юрию Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий после вступления в силу решения суда.

«Прекращение уголовного преследования Юрия Хованского является основанием для исключения его из Перечня экстремистов и террористов», — прокомментировал решение суда адвокат Павел Чиков.

Напомним, Хованский с 29 декабря 2021 года находился под запретом определённых действий, ему было разрешено пользоваться интернетом. Перед этим он пять месяцев провел в СИЗО.

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