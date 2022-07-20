Погибший в ходе СВО уроженец Тихвина посмертно награждён Орденом Мужества
Тихвин, Ленинградская область, 20 июля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Житель города Тихвин в Ленинградской области, военнослужащий российской армии Батыр Илмурадов, погибший в ходе специальной военной операции, посмертно награждён Орденом Мужества. Об этом 20 июля сообщили в группе администрации Тихвинского района в социальной сети «ВКонтакте».
Глава района Юрий Наумов передал награду родителям погибшего лейтенанта. Приказ о присвоении Ордена Мужества ранее подписал президент РФ Владимир Путин.
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ИА REGNUM ранее сообщало, что военнослужащий погиб во время исполнения специальных задач. Свои соболезнования в адрес родителей тогда направил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.