Тамбов, 20 июля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. В Тамбовской области 20 июля выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 655 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 608 пациентов, в том числе семь — за последние сутки.

За весь период скончались 2443 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.