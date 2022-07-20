Мурманск, 20 июля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В Мурманской области за полгода регоператор обеспечил сбор 53 тонн пластика, сообщает региональное правительство.

Пластик в воде

«Пластиковые бутылки не только составляют примерно половину всего объема поступающих на сортировку отходов, но и пользуются наибольшим спросом у предприятий-переработчиков. За первое полугодие в регионе реализовано более 175 тонн ПЭТ-бутылок. За ними по востребованности следуют алюминиевые банки и лом черных металлов», — рассказали в ведомстве.

Напомним, экологический проект по раздельному сбору ПЭТ-отходов стартовал в регионе в 2021 году. Специальные сетки для сбора и дальнейшей переработки пластиковых бутылок появились в областном центре, Оленегорске, Мончегорске, Ловозере и Полярных Зорях. Все вторсырье отправляется на специализированные заводы в другие российские регионы.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Мурманска установили скамейки из вторсырья.