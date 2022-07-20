Астрахань, 20 июля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В Астраханской области 20 июля выявлены 80 пациентов с коронавирусом — на 20 меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы 42 человека. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 865 положительных результатов исследования.

114 тыс. 629 человек выписаны после курса лечения, в том числе четыре — за последние сутки.

За весь период скончался 3 тыс. 21 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.