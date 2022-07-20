Ижевск, 20 июля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Удмуртии с начала текущего года выявлено 64 факта незаконной рубки леса. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ccharmon Древесина

Установленная сумма ущерба по уголовным делам составила более 20 млн рублей.

Было зафиксировано семь фактов контрабанды древесины на общую сумму около 11 млн рублей. В период с 15 марта по 31 апреля было выявлено 19 фактов перевозки древесины без сопроводительных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Удмуртии был вынесен приговор в отношении 44-летнего жителя Кезского района, который обвинялся по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. В середине декабря прошлого года он совершил незаконную рубку 53 деревьев породы «ель» на территории особо защитных лесов. Объем вырубки составил около 114 кубометров. Размер ущерба составил 7,2 млн рублей.

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