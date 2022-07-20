Шарья, Костромская область, , 16:45 — REGNUM В Костромской области участвовать в выборах главы города Шарьи изъявил желание кандидат, судимый за выращивание наркотических растений. Об этом со ссылкой на данные Избирательной комиссии региона сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В документах сообщается, что 38-летний самовыдвиженец Илья Козлов работает тренером по плаванию. Мужчина родился в Шарье и окончил Московский Государственный Университет Леса в 2009 году. Его судимость была погашена в 2010 году.

Конкуренцию ему планирует составить кандидат от КПРФ Максим Гарин. Он родился в Пыщугском районе, окончил Костромской государственный университет и работает руководителем службы по связям с общественностью в партии.

Приём документов для регистрации кандидатов завершится 31 июля. Принять решение о том, какие из претендентов продолжат участвовать в выборном процессе, избирательная комиссия муниципального образования должна в начале августа. Сами выборы состоятся в сентябре. Всего осенью 2022 года в регионе пройдёт 18 избирательных кампаний.

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