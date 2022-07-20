Тула, 20 июля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. На фоне ухода иностранных фильмов с российского рынка, отрасль кино ждёт кризисный период. Как заявил корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил российский кинорежиссёр Алексей Учитель в рамках кинофорума «Новая реальность» 19 июля.

ИА REGNUM На кинофоруме

«Это большой комплекс проблем. Во-первых, в России снимают мало картин. Мы снимаем, в среднем, 80−100 игровых фильмов в год. Чтобы заполнить все кинотеатры сеансами, это недостаточно. Голливудские фильмы в этом плане очень спасали ситуацию», — пояснил режиссёр в своём выступлении.

Иностранная фильмография приносила российским кинотеатрам до 80% дохода, а в ближайшее время, из-за антироссийских санкций, рынок ощутит глобальный дефицит нового контента. Весной 2022 года на территории России уже перестали работать крупнейшие киноигроки: Universal Studios, Netflix и другие. «До пандемии, конкурируя с иностранными фильмами, российское кино было на хорошем уровне. 30% зрителей выбирали отечественные фильмы. Однако ковид очень сильно подбил индустрию, а сейчас, когда иностранное фильмы не крутятся в прокатах, зрителю нечего выбрать. Плюс, в кинотеатрах много плохого русского кино. Это тоже отбивает зрителя приходить в кинозалы», — пояснил Алексей Учитель.

Режиссёр также добавил, отсутсвие контента в кинозалах в привычном для зрителя количестве, вынуждают сети кинотеатров заполнять сеансы повтором старых картин. Должно пройти не менее двух лет, чтобы стабилизировалась ситуация не только в мире, но и в отечественном кино.

«Падение интереса к походу в кино у россиян связно с появлением онлайн-платформ, где можно выбрать любой контент. С эти конкурировать очень сложно», — подытожил Учитель.