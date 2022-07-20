Москва, , 15:55 — REGNUM В I полугодии 2022 года основным импортером продукции агропромышленного комплекса Московской области стал Китай — поставлено продукции на сумму $153 млн, сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Пищевая промышленность в России

На втором месте по объему закупок продукции предприятий Подмосковья оказался Казахстан — $144 млн, на третьем — Белоруссия ($108 млн), на четвертом – Саудовская Аравия ($69 млн).

В основном Московская область поставляет иностранным покупателям мясную продукция, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки. Всего Подмосковье экспортирует свои товары в 70 стран мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, экспорт мясной продукции из Подмосковья в Китай за год вырос в два раза.

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