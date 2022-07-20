Село Солонешное, Алтайский край, , 15:54 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю известило о возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Солонешенском районе, в котором пострадали четыре ребенка. Речь идет преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Солонешенском районе, в котором пострадали четыре ребенка СКР

По данным следствия, днем 20 июля 2022 года на участке автодороги в Солонешенском районе произошел съезд с трассы автобуса, в котором находилась спортивная команда из барнаульской школы олимпийского резерва. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили четверо несовершеннолетних ребенка, им потребовалась медицинская помощь. Также травмы получил водитель транспортного средства. В настоящее время они находятся под контролем специалистов-медиков.

Следователи и следователи-криминалисты СК по краю проводят неотложный комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств ДТП. Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия. В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП, а также правомерность оказания услуг по перевозке пассажиров — спортивного коллектива несовершеннолетних.

Тем временем, глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского Олег Боронин в своем телеграм-канале поделился некоторыми доводами о произошедшем:

«Судя по фотографиям с места аварии, там, вдоль обрыва, которая проходит через горно-предгорный район, тупо нет отбойников. Как их нет на целом ряде дорог, где крутые повороты, по маршрутам школьных автобусов. А кое-где такие дороги так заросли по обочинам деревьями и кустарниками, что аварии избежать зачастую удается только чудом.

В общем, я полагаю, что региональный минтранс вместе с «Алтайавтодором» — «на кичку по полному кругу». И — бегом исправлять ситуацию. На лопаты и бетон, полагаю, можно массово направить всяких бывших дорожных начальников, которых за последнее время у нас в регионе осудили за взятки и воровство при дорожном строительстве и ремонте немало».

Как сообщало ИА REGNUM, за последний месяц это далеко не первое ДТП в Алтайском крае, где пострадали дети.

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