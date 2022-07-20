Кострома, 20 июля, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В Костроме открыли музей, где горожане и гости города могут бесплатно познакомиться с культурой и традициями национальностей, проживающих на территории региона. Об этом сообщает администрация Костромской области.

https://adm44.ru Музей дома национальностей в Костроме

Помещение открыли в Больших Мучных рядах. В основном в музее экспонируются народные костюмы, в ближайшее время пространство наполнится предметами быта. Музей планирует участвовать в образовательных проектах.

Отметим, что в Костромской области преобладает русское население — 96,6%. Остальные 3,4%, по данным статистиков, распределены между 114 национальностями. Больше всего в их составе украинцев, татар, армян, азербайджанцев, белорусов, цыган.