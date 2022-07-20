Калуга, , 16:37 — REGNUM В Калужской области численность безработных на середину июля 2022 года составила 2589 человек (на аналогичный период 2021 года — 3 259 человек). Уровень регистрируемой безработицы — 0,48% (в 2021 году- 0,61%). Об этом 20 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве труда и социальной защиты области.

Рынок труда Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Под угрозой увольнения в области находятся 9363 человека, из них 8950 человек (95,6%) работают в Калуге, 201 человек (2,2%) — в Обнинске, 72 человека (0,8%) — в Боровском районе. Статус безработного получили 3536 человек (80% от уровня 2021 года). Нашли работу при содействии службы занятости 4730 человек, в том числе из числа безработных — 1716 человек (в 2021 году — 6326 и 2798 человек соответственно). По состоянию на конец июня 2022 года областная база вакансий насчитывала 12 299 рабочих мест (в 2021 году — 14 575 рабочих мест). Коэффициент напряженности на рынке труда области составил 0,3 единицы. В общей потребности в кадрах доля вакансий для рабочих составила 61,7%.

«Средний уровень оплаты труда рабочих — 28 тыс. 816 рублей, служащих 27 тыс. 966 рублей. Наибольшую потребность работодатели Калужской области испытывают в водителях автомобиля, швеях, медицинских сестрах, слесарях, овощеводах, поварах, трактористах-машинистах, электромонтерах. Из числа граждан, имеющих высшее профессиональное образование, наиболее востребованы врачи, инженеры, учителя, полицейские», — отметили в отраслевом министерстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 1300 жителям Калужской области грозит увольнение с работы