Архангельск, , 15:44 — REGNUM Проблема с большой очередью на компьютерную томографию в Архангельском областном онкодиспансере будет решена к концу осени. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Томограф Admlip.ru

«К концу осени в областном онкодиспансере решится проблема больших очередей на компьютерную томографию. В ноябре установим там новый томограф», — написал глава региона.

Он отметил, что в настоящее время в диспансере диагностика проводится на единственном аппарате, врачи проводят до 80 сеансов в день.

Современный томограф стоимостью более 90 млн рублей будет закуплен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Контракт на его поставку уже заключен.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске появится центр эндоскопической помощи.