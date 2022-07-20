Москва, 20 июля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В мировой истории наступил новый этап, заявил 20 июля президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владмир Путин

Глава государства принял участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

«Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории, — заявил российский президент. — И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах — моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин возглавит наблюдательный совет нового движения детей и молодёжи. Решение о его создании приняло 20 июля учредительное собрание.