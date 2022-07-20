Москва, 20 июля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Чувашии в 2023 году планируют создать «большой медиахолдинг», куда войдут все 26 районных газет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила в Москве 20 июля министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики Кристина Майнина, выступая в рамках мероприятий в честь 20-летия информационного агентства.

Василий Иванов ИА REGNUM Глава минцифры Чувашии Кристина Майнина

Говоря об информационной стратегии и судьбе «районок», глава министерства подтвердила, что тиражи ежегодно падают «примерно на пять процентов».

«Но в то же время происходит, как я это называю, круговорот, воронка. То есть тираж падает (а со стороны республики финансируется тираж, количество полос), соответственно, и финансирование падает. Персонал в районных газетах стареет — опять же снижается тираж, так как это отражается на качестве контента. И идёшь по этой ниспадающей и кажется, что будто в какой-то момент это всё должно закончиться. Но нет: у нас все «районки» конвергентные. Мы их всех добровольно принудительно заставили вести сайты, у каждого есть телеграм-каналы, и они наращивают своих подписчиков. Причём мы видим, что разные каналы, в том числе оппозиционные, тоже берут у них новости. Пытаемся привлечь туда молодежь, чтобы они хотя бы работали на соцмедиа», — заявила Кристина Майнина.

Администрация города Чебоксары Чувашия

Она также напомнила, что в Чувашии насчитывается 26 районных печатных газет, которые выходят на русском, чувашском и татарском языках. И в 2023 году, по словам министра, их планируется объединить в один холдинг:

«Пытаемся их объединить в один большой медиахолдинг. Надеюсь, что в следующем году получится. Это опыт, в том числе Татарстана, Нижнего Новгорода, когда есть один медиахолдинг, куда входят разные газеты как бренды. Конечно, тогда смотрят на тебя по-другому, рекламодатель в том числе. […] Задача — максимально вывести газеты в интернет-пространство и объединить».