Москва, , 15:36 — REGNUM Мировая история переходит к новому этапу, новая эпоха. Об этом сегодня, 20 июля, заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Путин подчеркнул, что на новом этапе высокую динамику роста могут показать только подлинно суверенные государства. А России необходимо двигаться только вперёд, а «не почивать на успехах предков».

«Как бы ни стремились западные элиты сохранить существующий порядок вещей, все-таки наступает новая эпоха в мировой истории. И только суверенные государства могут стать примером для других», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки её сохранить, заявлял президент России Владимир Путин.

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