Москва, 20 июля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Мировая история переходит к новому этапу, новая эпоха. Об этом сегодня, 20 июля, заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин подчеркнул, что на новом этапе высокую динамику роста могут показать только подлинно суверенные государства. А России необходимо двигаться только вперёд, а «не почивать на успехах предков».

«Как бы ни стремились западные элиты сохранить существующий порядок вещей, все-таки наступает новая эпоха в мировой истории. И только суверенные государства могут стать примером для других», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки её сохранить, заявлял президент России Владимир Путин.

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