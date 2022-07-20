Красноярск, 20 июля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Удивительную археологическую находку сделал житель Назаровского района Красноярского края: он нашёл рыбу, жившую 350 миллионов лет назад. Подробности сообщает в группе Назаровского района.

Цитата из группы Назаровский район в ВК Палеониски — ископаемый отряд древних лучепёрых рыб

Как рассказал житель поселка Преображенский по имени Геннадий, недалеко от своего дома он нашел несколько округлых камней, внутри которых оказались останки доисторических организмов. Силуэты их настолько чёткие, что можно различить каждую чешуйку.

Сергей Краснолуцкий, краевед и палеонтолог из соседнего города Шарыпово (именно он нашел пока единственный в мире скелет стегозавра, которому 165 миллионов лет) рассказал, что это за рыба и когда она жила. Это палеониски — ископаемый отряд древних лучепёрых рыб. Они были хищниками. Обитали такие рыбы в каменноугольный период палеозойской эры. Это от 360 до 286 млн лет назад.

В камень рыбы превращались постепенно — вокруг каждой из них скапливались микроорганизмы, которые обволакивали умершую рыбёшку как в кокон. Камень — это известняк, поэтому он так легко разбивается, не разрушая останки. К слову, от палеонисков произошли свыше 95% ныне живущих рыбообразных и рыб. Находка жителя посёлка Преображенский – не уникальная, но довольно редкая.

Подобные камни с доисторической рыбой внутри можно найти рядом с деревней Медведск Назаровского района и деревней Изыкчуль Ужурского района.

«Такие камни можно отдавать в местный музей города Назарово, у них небогатая палентологическая коллекция», — заключил Сергей Краснолуцкий.

Но пока они становятся украшением домашнего интерьера тех, кому посчастливилось их найти.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2016 года палеонтологи Томского государственного университета в ходе экспедиции в Красноярском крае в районе реки Большой Кемчуг обнаружили множество остатков хищных и травоядных динозавров, а также окаменелые кости древних млекопитающих.

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