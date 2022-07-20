Ижевск, 20 июля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. С начала года Удмуртия экспортировала в Японию и Корею 74,6 кг бересты и 3,31 кг соснового корня. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Владимир Станулевич Нёнокса. Береста - необходимый материал для реставрации. Ею, например, прокладываются осиновые пластины лемеха деревянных «чешуйчатых» куполов

Только в июле специалисты управления проконтролировали отправку заготовленной в Завьяловском районе бересты весом 10,5 кг, которая предназначена в Корею. Владельцу продукции был выдан фитосанитарный сертификат, разрешающий экспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года предприниматель из Увинского района экспортировал 614,6 т субстрата шампиньонной грибницы. В частности, 337,4 тонн были направлены в Казахстан, 197,2 тонны — в Белоруссию, 80 тонн — в Киргизию.

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