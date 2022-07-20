Москва, , 15:26 — REGNUM В Московской области в мае–июне 2022 года более 1 тысячи специалистов, работающих в IT-сфере, подали заявления на оформление льготной ипотеки, сообщили в пресс-службе регионального Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

Из числа поданных заявок на льготную ипотеку по ставке до 5% уже одобрено 727. По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, это означает, что скоро IT-специалисты смогут получить новое жилье.

Льготы предоставляются при соблюдении нескольких условий: специалист должен работать в аккредитованной IT-компании, иметь российское гражданство, быть не моложе 22 и не старше 44 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, российские IT-специалисты в возрасте 22 — 40 лет смогут получить льготную ипотеку.

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