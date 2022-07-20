Коми, 20 июля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В поселке Жешарт Усть-Вымского района Коми во время купания в реке утонула 17-летняя девушка, сообщает СУ СКР.

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По данным ведомства, трагедия произошла накануне, 19 июля на реке Вычегде в районе старого пирса. Очевидцами происшествия стали две ее несовершеннолетние подруги, а также молодые люди, которые пытались спасти девушку. Тело девушки было обнаружено сегодня, 20 июля.

По данному факту Следком начал процессуальную проверку.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в Печоре на глазах у подруг утонула девочка-подросток.