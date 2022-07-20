Курск, 20 июля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 11 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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20 июля выявлено 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 119 тыс. 985 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 117 тыс. 94 пациента, в том числе 63 — за последние сутки.

Всего скончались 2494 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.