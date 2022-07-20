Владимир, 20 июля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Во Владимирской области 20 июля выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 556 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 785 пациентов, в том числе 19 — за последние сутки.

За весь период скончались 3495 человек. Подтвержден один новый летальный случай.