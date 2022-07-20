Таллин, , 15:03 — REGNUM Эстонские водные центры и СПА-отели повысили цены из-за высокой инфляции и намерены это сделать еще раз нынешней осенью. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

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По словам члена правления таллинского Kalev Spa Пирет Бетлем, компания повысила цены и планирует вновь увеличить их осенью: «Мы не сильно подняли цены, речь идет о нескольких евро. Но, к сожалению, их приходится корректировать в большую сторону».

Она отметила, что при этом стоимость проживания в отеле повышается ежедневно: «Цены на проживание меняются в зависимости от спроса. В июне заполняемость в отеле была ниже ожидаемой, а в июле наблюдается хороший спрос, поэтому и стоимость выше».

Менеджер по маркетингу СПА-отеля Noorus SPA (северо-восточная Эстония) Игорь Шустров сообщил, что стоимость проживания в гостинице поднялась примерно на четверть.

По словам члена правления Дмитрия Антонова, стоимость цен на электроэнергию сильно возросла. Если в январе 2021 года счет за электричество составлял 18 131 евро и за газ — 21 625 евро, то в январе 2022 года счет за электричество оказался в три, а за газ — в пять раз больше. С тех пор расходы только растут.

По словам Анне Маллене, исполнительного директора расположенного в Лауласмаа (северо-западная Эстония) водно-банного центра LaSpa, они тоже повысили цены.

«Стоимость билетов варьируется в зависимости от дня недели, но мы увеличили цены на 1-2 евро. Это покрывает постоянные затраты и затраты труда, которые выросли в несколько раз», — сообщила ERR она.

Менеджер по продажам и маркетингу Estonia Spa Hotels (западная Эстония) Кайри Йыэкяэр признала, что от повышения цен никуда не деться, отметив, что также серьезной проблемой является нехватка рабочей силы.