Липецк, 20 июля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Липецкой области 20 июля выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего зарегистрировано 153 тыс. 512 случаев заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 223 человека выписаны, в том числе 45 — за последние сутки.

За весь период скончался 3801 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.