Москва, , 14:58 — REGNUM ИА REGNUM первым запустило в медийное пространство тему строительства оборонительных рубежей в Чувашии и с 2015 года играет «первую скрипку» в освещении данной темы. Об этом заявила 20 июля министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина, выступая в рамках мероприятий в честь 20-летия информационного агентства.

Глава минцифры Чувашии Кристина Майнина Василий Иванов © ИА REGNUM

Глава минцифры особо выделила роль агентства в теме истории строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, которая в республике получила государственный статус и вышла на федеральный уровень.

«Я считаю, что именно ИА REGNUM играло первую скрипку в освещении темы с 2015 и заканчивая 2022-м годом. В этом году мы открыли монумент «Строителям безмолвных рубежей», и мне кажется, что мы прогремели на всю Россию. По крайней мере, мы такую задачу себе ставили и с этим справились, потому что охват был действительно очень потрясающий», — заявила глава минцифры Чувашии Кристина Майнина.

Ранее министр в телеграм-канале подчеркнула, что «именно ИА REGNUM выступило главным идеологом» проектов, посвященных возведению оборонительных рубежей в Чувашии в годы Великой Отечественной войны:

«Не запустило бы информагентство в 2015 году проект о строителях линий обороны, трудовой подвиг тысяч женщин в годы Великой Отечественной войны мог еще долго оставаться в тени».

Напомним, что 1 июля 2022 года в Козловском районе Чувашии был открыт первый в России федеральный мемориал «Строителям безмолвных рубежей», посвящённый труженикам тыла и строителям оборонительных рубежей. Он представляет собой золотой шар, символизирующий Землю с рытвинами-окопами, и 38 уходящих в небо серебряных стел разной длины, напоминающих извилистую форму окопов и траншей Сурского рубежа. Каждая стела означает 10 км линий обороны (всего в 1941–1942 годах в Чувашии было выкопано 380 км окопов и ходов сообщений). Также установлено 26 гранитных стел в честь 26 муниципалитетов Чувашии, участвовавших в строительстве рубежа.