Москва, 20 июля 2022, 14:58 — REGNUM ИА REGNUM первым запустило в медийное пространство тему строительства оборонительных рубежей в Чувашии и с 2015 года играет «первую скрипку» в освещении данной темы. Об этом заявила 20 июля министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина, выступая в рамках мероприятий в честь 20-летия информационного агентства.
Глава минцифры особо выделила роль агентства в теме истории строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, которая в республике получила государственный статус и вышла на федеральный уровень.
Ранее министр в телеграм-канале подчеркнула, что «именно ИА REGNUM выступило главным идеологом» проектов, посвященных возведению оборонительных рубежей в Чувашии в годы Великой Отечественной войны:
В 2015 году ИА REGNUM по инициативе главного редактора, кандидата исторических наук Модеста Колерова начало вести тему строительства Сурского рубежа и Казанского обвода. Проект получил поддержку на государственном уровне: решением главы Чувашии Олега Николаева 2021 год в Чувашии был Годом трудового подвига строителей оборонительных рубежей, была разработана программа мероприятий, одним из главных пунктов событий которой стало возведение мемориала «Строителям безмолвных рубежей».
Напомним, что 1 июля 2022 года в Козловском районе Чувашии был открыт первый в России федеральный мемориал «Строителям безмолвных рубежей», посвящённый труженикам тыла и строителям оборонительных рубежей. Он представляет собой золотой шар, символизирующий Землю с рытвинами-окопами, и 38 уходящих в небо серебряных стел разной длины, напоминающих извилистую форму окопов и траншей Сурского рубежа. Каждая стела означает 10 км линий обороны (всего в 1941–1942 годах в Чувашии было выкопано 380 км окопов и ходов сообщений). Также установлено 26 гранитных стел в честь 26 муниципалитетов Чувашии, участвовавших в строительстве рубежа.
Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод возводились в Чувашии в 1941–1942 годы для защиты Родины от врага в случае взятия Москвы. Данная стройка до сих пор является самой масштабной в Чувашии и стала примером народного героизма: ежедневно его вручную строили до 110 тыс. жителей республики, а всего было мобилизовано 170 тыс. человек, что составляло на тот момент треть трудоспособного населения Чувашии (в возрасте с 17 до 54 лет).