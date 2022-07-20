Санкт-Петербург, 20 июля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Смольный вводит новую меру поддержки бизнеса. Каникулы по оплате за пользование городской недвижимостью в Санкт-Петербурге получат арендаторы этих объектов. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе городского правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Аренда помещения

Отсрочка по оплате аренды вводится за третий квартал 2022 года. Городской комитет имущественных отношений разработал это распоряжение по поручению главы города Александра Беглова.

«Отсрочка по арендной плате даст предпринимателям «передышку», позволит рационально распределить средства в ближайшие месяцы, сохранить рабочие места, не потерять помещение или участок», — оценил меру поддержки Беглов.

Отсрочка распространится на производственные и научные предприятия, на IT-индустрию, компании в сфере логистики и строительства. Также мера затронет туризм, спорт и культуру. Всего распоряжение включает 45 сфер бизнеса.

Чтобы получить отсрочку по арендным платежам, необходимо направить заявление в комитет по имущественным отношениям. Это можно сделать, например, через портал «Госуслуги».

Напомним, что ранее таким арендаторам планировали предоставить льготы по налогам, в том числе на недвижимость. Тогда эта мера касалась ресторанного бизнеса.