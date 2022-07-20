Москва, , 14:56 — REGNUM В России принимаются все необходимые меры для исключения риска распространения и завоза чумы из Китая. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Чума

В ведомстве уточнили, что ситуация находится на строгом контроле. Так, в России регулярно проводятся профилактические мероприятия и учения по недопущению завоза чумы, включающие вакцинацию уязвимых групп граждан.

Отмечается, что с 2017 года в России благодаря профилактическим мероприятиям не зарегистрировано ни одного случая заражения человека чумой.

«Место в Китае, где произошло заражение чумой находится на расстоянии порядка 1 тыс. км от границы России», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Как сообщает ИА REGNUM, в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая выявлен один случай инфицирования человека бубонной чумой — симптомы выявлены у 45-летнего мужчины.

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