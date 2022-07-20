Брюссель, 20 июля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Евросоюзе приняли решение подготовиться к проведению зимы без российского газа. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

«Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций», — заявил Бретон 20 июля. Его слова приводят зарубежные СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин предложил использовать для выхода из энергетического кризиса газопровод «Северный поток — 2».

Его предложение вызвало реакцию у жителей Германии, потребовавших задействовать неиспользуемые мощности. В Еврокомиссии утверждают, что использовать трубопровод нельзя, поскольку он не сертифицирован.