Ижевск, 20 июля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. На территории четырех районов Удмуртии выявлены площадки, заросшие борщевиком Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

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Так, в Балезинском районе площадь зарослей составляет 428 гектаров, в Увинском районе — 69,8 гектара, в Дебесском — 18,4 гектара и в Воткинском – 3 гектара.

В отношении собственников заросших борщевиком земельных участков управление выдало предостережения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на необходимость бороться с зарослями борщевика прокуратура указывала мэрии Ижевска — растение было обнаружено в Ярушинском дендропарке, а также в Алнашском районе.

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