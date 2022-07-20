Чита, 20 июля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Байкальский поисковый отряд 20 июля проинформировал о водном происшествии, которое случилось 19 июля во время сплава по реке Иркут. Там перевернулись две лодки с туристами.

Сплав по реке

Трое иркутян (супружеская пара 49 и 50 лет и их дочь 24 года) совершали водное путешествие по маршруту Анчук — Моты на двух резиновых лодках с вёслами. При прохождении порога Большой, обе лодки перевернулись, одну лодку унесло течением. Все трое смогли самостоятельно выбраться на берег. На их счастье, чуть ниже по течению стояла группа туристов, они помогли пострадавшим согреться, обеспечили их сухими вещами, а также передали информацию о случившемся в Иркутск.

На аэроглиссере «Пиранья-4» спасатели обнаружили пострадавших в 80 км ниже по течению от села Тибельти в удовлетворительном состоянии. Они транспортировали людей и отбуксировали лодку на базу ПСП.

«Вода очень большая! Прошли сильные дожди, течение стремительное. То, что люди смогли выплыть самостоятельно — большая удача. Перед выходом на маршрут нужно уточнять обстановку, регистрировать путешествие, уделять серьезное внимание технической подготовке, реально оценивать свои силы для того, чтобы не рисковать напрасно собой и своими близкими», — прокомментировал спасатель второго класса Байкальского поисково-спасательного подразделения МЧС России Сергей Старовойтов.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень воды в реках Забайкалья продолжает повышаться.

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