Таллин, , 14:47 — REGNUM

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Инфотабло с информацией о скорости на улицах Пярну, Лай и Соо в Пайде (центральная Эстония) отключены от электричества из-за экономии на уличном освещении. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR со ссылкой на региональное издание.

«Табло подключены к сети уличного освещения, но до августа оно выключено, поэтому не работают и табло», — пояснил член комиссии по бюджету Пайдеской мэрии Маргус Нурмик.

Подобная мера действует с начала лета. Уличное освещение в городе и соседних деревнях отключено в расчете на то, что подобная мера позволит сэкономить около 30 000 евро.

Инфотабло были установлены в начале 2019 года, поскольку превышение скорости в городе нередко составляло десятки километров в час и больше. Так, в августе 2019 года табло на улице Пярну зафиксировало движение со скоростью 156 км в час при разрешенных 50.