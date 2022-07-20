Прага, , 14:41 — REGNUM Чешское правительство 20 июля дало добро на переговоры с США о поставках истребителей F-35 Lightning II производства Lockheed Martin для замены арендованных истребителей Gripen шведской компании Saab AB, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, как передает агентство Reuters.

F-35 MSgt John Nimmo Sr

Чехия также проведет переговоры о покупке боевых машин у шведского подразделения компании BAE Systems.

«Это еще один шаг к модернизации армии и выполнению наших обязательств перед альянсом, — сказал Фиала на пресс-конференции. — Это важные решения в то время, когда безопасность Европы и Чешской Республики сталкивается с новыми вызовами».

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна хочет получить 24 истребителя F-35 и переговоры должны завершиться к октябрю 2023 года.

В настоящее время Чехия располагает 14 истребителями Gripen шведского производства по договору лизинга до 2027 года. В июне компания Lockheed Martin заявила, что может поставить первые истребители F-35 в соседнюю с Чехией Германию в 2026 году и ожидает новых заказов на самолеты в Европе, включая, возможно, Грецию и Чехию.

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